Через месяц я выхожу на пенсию. Моя дочь - студентка, учится на очном отделении института. Могу ли я рассчитывать на повышенную пенсию?

Фарида



Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани, пенсионеры, воспитывающие несовершеннолетних детей или детей-студентов очных отделений учебных заведений, обладают правом на получение повышенного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. Напомним сумму фиксированной выплаты в 2017 году - 4805,11 рубля.

В случае представления документов о наличии иждивенцев после установления пенсии производится перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения с заявлением и необходимыми документами. Повышение к страховой пенсии по старости и инвалидности устанавливается в сумме, равной одной 1/3 от установленной суммы фиксированной выплаты на каждого иждивенца (не более трех).

- Надбавка к фиксированной выплате назначается до совершеннолетия детей независимо от факта учебы и иждивения. Если ребенок продолжает обучение в учебном заведении на очном отделении - то на период учебы, но не дольше чем до достижения им 23-летнего возраста, - отметил управляющий Отделением ПФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

Повышению с учетом иждивенцев подлежат страховые пенсии по старости и инвалидности. Для повышения пенсии учитывается не более трех нетрудоспособных членов семьи, при этом за одного и того же ребенка пенсия может быть повышена обоим родителям.

Для установления повышенной фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности наряду с заявлением необходимо представить документы, подтверждающие наличие детей (свидетельства о рождении). На детей старше 18 лет дополнительно представляются документы, подтверждающие факт их обучения и нахождения на иждивении обратившегося гражданина.

При отчислении студента, предоставлении академического отпуска в связи с призывом в армию или его переводе на иную форму обучения выплата повышенного размера фиксированной выплаты его родителям прекращается.

Во избежание переплат, которые в дальнейшем будут удерживаться из пенсии, необходимо не позднее следующего рабочего дня после наступления соответствующих обстоятельств, изменяющих статус ребенка, сообщить об этом в территориальное управление ПФР.