Я проработал совсем немного - около месяца, потом заболел, и мне установили инвалидность. Какую пенсию я буду получать?

С.К.



В управлении Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани ответили, что страховая пенсия по инвалидности назначается при наличии хотя бы одного дня страхового стажа и признании гражданина инвалидом.

Страховая пенсия по инвалидности назначается со дня признания лица инвалидом, если обращение за указанной пенсией последовало не позднее чем через 12 месяцев с этого дня.

В страховой стаж включаются периоды трудовой деятельности на территории Российской Федерации при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые взносы в ПФР, и иные периоды (ст. ст. 11, 12 Закона №400-ФЗ; п. 2 Правил, утвержденных постановлением правительства РФ от 2.10.2014 №1015). Данные периоды работы подтверждаются на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета (п. 2 ст. 14 Закона №400-ФЗ).

Размер страховой пенсии по инвалидности определяется по формуле (ст. 15 Закона №400-ФЗ):

СП = ПК x С + ФВ,

где СП - страховая пенсия по инвалидности;

ПК - сумма всех годовых индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов) гражданина;

С - стоимость одного пенсионного коэффициента (так называемый пенсионный балл) по состоянию на день, с которого назначается пенсия;

ФВ - фиксированная выплата.

Годовой индивидуальный пенсионный коэффициент (балл) - показатель, оценивающий каждый календарный год трудовой деятельности гражданина с учетом ежегодных отчислений страховых взносов в ПФР (ч. 9 - 14 ст. 15 Закона №400-ФЗ).

При расчете страховой пенсии берется сумма годовых пенсионных баллов за периоды до и после 1.01.2015.

При расчете суммы баллов за периоды до 1.01.2015 подсчитывается размер пенсии по инвалидности по состоянию на 31.12.2014. При этом не учитывается фиксированный базовый размер пенсии по инвалидности. Полученная сумма делится на стоимость одного пенсионного балла по состоянию на 1.01.2015 - 64,10 руб.

Если гражданин не работает и ухаживает за ребенком, соответствующий период засчитывается в страховой стаж, гражданину начисляются пенсионные баллы. Также на величину данных баллов влияет коэффициент, равный отношению нормативной продолжительности страхового стажа инвалида (в месяцах) на день, с которого назначается пенсия, к 180 месяцам. При этом нормативная продолжительность страхового стажа до достижения инвалидом возраста 19 лет составляет

12 месяцев и увеличивается на четыре месяца за каждый полный год возраста начиная с 19 лет, но не более чем до 180 месяцев (ч. 10 ст. 15 Закона №400-ФЗ).

Количество пенсионных баллов за год ограничено и различается для тех, кто выбрал формирование накопительной пенсии, и тех, кто отказался от нее. При этом максимальное значение поэтапно увеличивается до 2021 г. (ч. 19 ст. 15 Закона №400-ФЗ; приложение №4 к Закону №400-ФЗ):

- для тех, у кого в соответствующем году пенсионные накопления не формируются, - до 10 баллов (на 2017 г. - 8,26);

- для формирующих пенсионные накопления - до 6,25 балла (на 2017 г. - 5,16).

Стоимость одного пенсионного коэффициента (балла) увеличивается каждый год с 1 февраля не менее чем на индекс роста потребительских цен за прошедший год, а с 1 апреля устанавливается федеральным законом о бюджете ПФР на очередной год и плановый период. С 1.02.2017 стоимость одного пенсионного коэффициента - 78,28 руб. (ч. 20 - 22 ст. 15, п. 1 ч. 10 ст. 18 Закона №400-ФЗ; постановление правительства РФ от 19.01.2017 №35).

Фиксированная выплата в твердом размере устанавливается к страховой пенсии по инвалидности и зависит от группы инвалидности, наличия иждивенцев и места жительства получателя пенсии. Размер фиксированной выплаты ежегодно индексируется. Так, с 1.02.2017 размер фиксированной выплаты - 4805,11 руб. Для инвалидов III группы фиксированная выплата устанавливается в размере, равном 50% от вышеуказанной суммы, т. е. с 1.02.2017 - 2402,56 руб. (ч. 1 - 2, 6 - 7 ст. 16, ст. 17 Закона №400-ФЗ; ч. 1 ст. 6 Закона №385-ФЗ; постановление правительства РФ от 19.01.2017 №36).

Фиксированная выплата в увеличенном размере предусмотрена (ст. 17 Закона №400-ФЗ; постановление правительства РФ от 18.03.2015 №249):

- для инвалидов I группы;

- граждан, достигших возраста 80 лет;

- граждан, работавших или проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

- граждан, имеющих на иждивении нетрудоспособных членов семьи.

Индексация размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и стоимости одного пенсионного коэффициента не производится пенсионерам, осуществлявшим работу (иную деятельность), в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Законом от 15.12.2001 №167-ФЗ (ст. 26.1 Закона №400-ФЗ; ч. 1 ст. 7 Закона №85-ФЗ).

Таким образом, на размер страховой пенсии по инвалидности влияет:

- группа инвалидности;

- факт осуществления инвалидом работы;

- сумма начисленных и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования, зависящая соответственно от размера «белой» зарплаты;

- нормативная продолжительность страхового стажа;

- наличие иждивенцев;

- проживаете ли вы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.