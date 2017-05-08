Современный образ жизни разобщил людей. Переехав в города из сел, выбравшись из шумных коммуналок, люди обжились в обособленном мирке отдельных квартир и не видят особой нужды налаживать добрососедские отношения с теми, кто живет за стеной.

В лучшем случае кивнут при встрече, но по имени-отчеству не величают, за стол не зовут. Если сосед не слушает по ночам тяжелый рок, не включает спозаранку в выходной электрическую дрель, то будто и нет его вовсе. С одной стороны, это хорошо, а с другой - пропала душевность общения, не к кому обратиться за помощью в трудной ситуации. «Близкий сосед лучше дальней родни», - гласит народная мудрость. Действительно, родственники могут жить далеко, да и не у всех они есть. А сосед всегда рядом, соседи есть у каждого.

Чтобы не забывать о том, что все мы, в сущности, соседи, в 2000 году в Париже был основан новый праздник - Европейский день соседей, который теперь отмечают ежегодно в последнюю пятницу мая, нынче это 26-го числа. Основателем этого праздника-мероприятия стал француз Атаназ Перифан, который еще в 1990 году с друзьями создал ассоциацию Paris d’Amis в 17-м округе Парижа с целью укрепления социальных связей и мобилизации людей для борьбы с изоляцией.

Участники ассоциации собирали вещи и средства для соседей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, помогали людям в поиске работы. Сегодня у праздника уже более 1450 партнеров в более 36 странах-участницах.

Перифан выразил идею праздника следующими словами: «Давайте сделаем это фантастическое событие поводом отпраздновать вместе дух единения и сплоченности, который так дорог всем нам!» Организаторы праздника убеждены, что отмечать День соседей очень просто - нужно вовремя оповестить всех соседей, собраться в каком-либо удобном для всех месте (в доме, на улице, в саду), дружно рассесться за одним большим столом, выпить и закусить. Важно, чтобы каждый участник праздника принес на общий стол угощение собственного приготовления и взял с собой хорошее настроение.

Нам, садоводам-любителям, в этом отношении легче. Хотя бы во время дачного сезона мы оказываемся в окружении соседей. И если участки не отгорожены один от другого двухметровым непроницаемым забором, именно сосед пожелает тебе доброго утра, справится о здоровье, даст ценный совет, поделится саженцами, угостит первыми ягодами…

Нет большей беды, чем плохие соседи, но соседство - дело взаимное. Из глубины веков дошли до нас в пословицах и поговорках правила добрососедства: «Близ границы не строй светлицы», «Межа - святое дело», «Пьяный сосед хуже собаки», «Худое дело - обидеть соседа». Если соблюдать эти элементарные нормы общежития, будет «Двор обо двор, и калитка на двор».

Что там предлагает дружелюбный француз? Собраться с соседями за столом в последнюю пятницу мая, выпить чаю и закусить? Отличная идея!