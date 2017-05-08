В Союзе журналистов РТ состоялась презентация фильма «Николай Заболоцкий. «Последняя любовь».

Открылся вечер известным романсом «Очарована, околдована…», который исполнила руководитель и дирижер Государственного камерного хора РТ Миляуша Таминдарова. Наверное, нет человека, который бы не слышал этого романса, но не все знают, что написан он на стихи Николая Заболоцкого.

Фильм «Николай Заболоцкий. «Последняя любовь», снятый государственной телерадиокомпанией «Регион-Тюмень» представил автор сценария, журналист, писатель, директор телерадиокомпании Анатолий Омельчук. Мероприятие было организовано Союзом журналистов РТ, ГТРК «Татарстан» и Союзом писателей РТ.

- Во всех источниках упомянуто, что Заболоцкий родился в Казани. В жизни каждого человека одна из важных определяющих вех - это 5 первых лет жизни. И Николай Заболоцкий провел их здесь, в Кизической слободе. Большое спасибо казанскому журналисту, культурологу, кандидату исторических наук, автору трех книг о жизни и творчестве Заболоцкого Руслану Бушкову, который рассказал нам и зрителям о казанском периоде жизни поэта, - поблагодарил Анатолий Омельчук.

- Участвовать в съемках фильма наших тюменских коллег мне было интересно. Я сам давно занимаюсь изучением биографии и творчества Заболоцкого, но и для меня в фильме были открытия, - отметил Руслан Бушков. - Мы сейчас с вами в Доме журналиста, который расположен на улице Декабристов. Николай Заболоцкий родился как раз в этих краях - в Кизической слободе. Меня спросили, где можно провести натурные съемки, чтобы показать Казань Заболоцкого, но мест таких, к сожалению, осталось не так много. Слободы давно нет. На месте березовой рощи и соснового бора, где любила гулять семья Заболоцких с детьми, сейчас ДК химиков и проспект. Но увиденные здесь маленьким Колей березы остались в его памяти навсегда и нашли свое отражение в стихах.

В этой роще березовой,

Вдалеке от страданий и бед,

Где колеблется розовый

Немигающий утренний свет,

Где прозрачной лавиною

Льются листья с высоких

ветвей, -

Спой мне, иволга, песню

пустынную,

Песню жизни моей.

Кстати, песня на эти стихи в исполнении Вячеслава Тихонова звучит в легендарном фильме «Доживем до понедельника».

Сохранилась церковь святой великомученицы Варвары, где родители крестили новорожденного Николая.

Заболоцкий всю жизнь мечтал побывать в Казани. Но так получалось, что бывал он здесь только проездом: когда его сослали в Сибирь и когда возвращался из ссылки… Встреча с городом детства происходила только в стихах. Нам еще предстоит воздать должное этому замечательному поэту и заново открывать его поэзию.

В Казани Заболоцкий прожил 5 первых лет своей жизни, потом 1,5 года семья жила в Кукморе. Затем отца Николая Заболоцкого перевели в марийское село Сернур, и семья поехала вместе с ним. Позже Николай сменил фамилию Заболотский на Заболоцкий. Он был не только замечательным поэтом, но и блестящим переводчиком. «Слово о полку Игореве» все мы знаем в переводе Заболоцкого. Также он перевел на русский язык поэму «Витязь в тигровой шкуре», автором которой является Шота Руставели.

Именем Николая Заболоцкого названа маленькая улица в поселке Салмачи.

Справка «КВ»

Николай Заболоцкий родился 7 мая (24 апреля) 1903 года в слободе Кизического монастыря в Казани, и уже на следующий день в метрике казанской церкви святой великомученицы Варвары под номером 28 появилась запись: «Вятской губернии города Уржума мещанин Алексей Агафонович Заболотский и его законная жена Лидия Андреевна, оба православного вероисповедания, сын их Николай рожден апреля двадцать четвертого, крещен двадцать пятого».