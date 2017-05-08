Накануне Дня Победы в деревне Иске-Кишит Арского района РТ состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к этому великому празднику.



Торжества прошли в музейном комплексе, посвященном Герою Советского Союза генерал-лейтенанту Гани Сафиуллину и героям-землякам, сражавшимся в годы Великой Отечественной войны.

«Это наш «Бессмертный полк»!»

Музей был открыт ровно 2 года назад благодаря инициативе уроженца Арского района, генерального директора ПАО «Таттелеком», депутата Государственного Совета РТ Лутфуллы Нурисламовича Шафигуллина и поддержке его единомышленников, благотворителей.

Музей расположен в доме родственников Гани Сафиуллина, где он часто бывал в гостях. В 1905 году на месте этого дома стоял дом родителей Героя, где он и родился.

Гани Сафиуллин родился в Иске-Кишит 1 июля 1905 года в крестьянской семье. В 15 лет остался сиротой. Учился в сельском медресе, служил в Красной Армии, окончил школу командиров взводов, потом учился в Высшем пограничном военном училище, служил в войсках НКВД. В 1941 году окончил два курса Военной академии им. Фрунзе. Во время Великой Отечественной войны в боях под Москвой успешно командовал полком, у стен Сталинграда - дивизией, а в битве на Днепре - корпусом. 26 октября 1943 года за умелое руководство подчиненными соединениями и частями и проявленный героизм при форсировании Днепра Гани Сафиуллину было присвоено звание Героя Советского Союза.

- Мы воссоздали обстановку крестьянской избы татарской деревни начала XX века. В сборе экспонатов помогали родственники и многие жители республики. Особенно ценными оказались личные вещи генерала Сафиуллина и фотографии, переданные Луизой Сабировной. Приятно, что музей посещают не только земляки героя, но и именитые гости из разных городов Татарстана и России, - рассказала экскурсовод музея Гульфия Габитова.

Жители села пришли на торжество с фотографиями своих родственников, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. «Это наш «Бессмертный полк»!» - говорили сельчане.

К монументу Гани Сафиуллину были возложены цветы. А во дворе усадьбы военнослужащие, ветераны, школьники высадили саженцы деревьев, которые вскоре превратят этот участок земли в цветущий парк. Здесь уже растут именные деревья, посаженные главным федеральным инспектором по РТ Ренатом Тимерзяновым, помощником Президента РТ Лейлой Фазлеевой, военным комиссаром РТ Сергеем Погодиным, Героем Советского Союза Борисом Кузнецовым, председателем общественной организации «Комитет ветеранов ВОВ» Ахатом Юлашевым, депутатами Государственного Совета РТ и многими другими почетными гостями.

Потомкам героя вручили наградной лист

Далее торжества продолжились в деревне Симетбаш Арского района РТ у мемориального комплекса, посвященного памяти ветеранов войны и тыла. Несмотря на холодную погоду, на праздник, приуроченный к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сельчане пришли целыми семьями - с детьми, внуками. У многих в руках были фотографии родственников, погибших в годы войны. Некоторые рамки были без снимков, там были написаны только имена и фамилии, потому что в этих семьях, к сожалению, ни одной фотографии дедушек и прадедушек не сохранилось.

Главным событием митинга стала торжественная передача наградного листа родственникам бойца Красной Армии Нургали Шафигуллина, жившего в деревне Симетбаш.

- Мы гордимся, что татарстанская земля дала Родине много талантливых военачальников, смелых, мужественных бойцов, вышедших из татарской глубинки, - отметил военный комиссар по Арскому и Атнинскому районам подполковник Алмаз Бурганов.

Наградной лист Нургали Шафигуллина был обнаружен всего несколько лет назад, когда стали открываться ранее секретные архивы. Документ повествует о двух героических эпизодах ефрейтора Нургали Шафигуллина. 16 июня 1944 года в бою за высоту Безымянную в районе Выборга он спас жизнь командиру роты старшему лейтенанту Оскольскому. А 23 июня 1944 года в боях за высоту 44,5 у поселка Мяки Выборгского района боец Шафигуллин заменил раненого знаменосца, взял красный флаг и повел товарищей вперед. Осколком снаряда сам был ранен в руку, но перехватил флаг в другую руку и продолжил наступление. Осколком Нургали оторвало ногу, он упал, но передал флаг подоспевшему товарищу, прокричав: «Бери и иди вперед! Только вперед!»

Чудом выживший Нургали Шафигуллин был представлен командиром 317-го стрелкового полка подполковником Глуховым к званию Героя Советского Союза.

Однако за совершенный подвиг Нургали Шафигуллин был награжден орденом Красного Знамени.

Потомкам героя вручили копию наградного листа и книгу «Путеводитель до Берлина. Удивительные истории о семейных реликвиях войны», составленную главным редактором газеты «Казанские ведомости» Венерой Якуповой. Накануне 9 Мая вышло второе дополненное издание книги, а одна статья этого сборника посвящена Нургали Шафигуллину.

- Я деда, к сожалению, не знал, родился уже после его смерти. О нем мне рассказывали родители. Дед всегда много работал. После войны женился, в семье родились шесть детей. О войне дед вспоминать не любил, был скромным человеком. И только после открытия архивов военных лет стало известно о подвигах, которые он совершил, - рассказал внук героя Ленар Шафигуллин.

- За последние годы ветераны были подзабыты. Но сейчас много делается для увековечения памяти о подвиге наших дедов и прадедов. Благодаря работе поисковых отрядов и открытию архивов стали известны имена многих татарстанцев, которые были представлены к званию Героя Советского Союза, но по разным причинам им присваивали другие высокие военные звания и награды. Спасибо поисковикам, спасибо заведующему Музеем Великой Отечественной войны в

Казанском кремле Михаилу Черепанову за то, что они проводят эту непростую, но очень важную работу, - подчеркнул заместитель генерального директора ПАО «Таттелеком» Рустам Калимуллович Гумеров, вручая наградной лист представителям большой семьи Шафигуллиных. - Патриотическое воспитание необходимо усиливать. Надо как можно больше рассказывать молодежи о подвигах наших предков, открывать музеи боевой славы, мемориальные музеи героев Великой Отечественной войны, проводить там разные мероприятия.