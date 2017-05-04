Сразу скажу, что футболом я никогда не увлекалась. В конце 60-х годов болела за хоккейную сборную Советского Союза, где знала всех игроков по фамилиям. А «рыцарские доспехи» и замечательная победоносная игра вызывали уважение и восхищение у женской половины нашей семьи от бабушки до меня, 15-летней девочки.



Но мужем моей самой близкой подруги оказался не просто учитель физкультуры, а ветеран казанской футбольной команды «Рубин», мастер спорта СССР Альберт Файзуллин - Алик, как зовут его близкие и друзья. После ухода из клуба, где он играл с 1964 по 1976 год, он пришел учителем в школу и отдал ей 40 лет. Имеет звание «Почетный работник общего образования РСФСР». Зная, что футбол - это его образ жизни и по сей день, я, конечно же, обратилась к Альберту и сообщила о конкурсе, который не мог бы оставить его равнодушным. Я не ошиблась. Он поведал мне свои футбольные истории. Вот они.



Через дырку в заборе - в большой футбол

В 1962 году мне было 17 лет, и я уже играл за юношескую команду «Стрела». Однажды мы с друзьями решили посмотреть игру казанской команды «Искра» (так до 1964 года назывался «Рубин»). Матч проходил на Центральном стадионе, вокруг которого тогда был бетонный забор. Но мы знали, что в укромном месте в стене была пробита дыра, и решили попасть на матч во что бы то ни стало. Я как самый быстро бегающий должен был пролезть первым и отвлечь на себя внимание милиции. Думал, убегу, смешаюсь с толпой болельщиков, а ребята в это время безопасно и бесплатно проникнут на стадион. Но отвлекающего, то есть меня, поймали несколько погнавшихся за мной милиционеров - внутри стадиона было серьезное оцепление.

Пока вели меня внутрь стадиона, пересеклись с легендарным тренером Николаем Ивановичем Сентябревым. Увидев меня, невысокого, щуплого, в окружении милиции, он задал моим конвоирам своим грубым голосом вопрос: «За что вы взяли мальчонку?» «Да вот, хотел бесплатно на футбол пройти», - отвечают они. «Отпустите его, пусть посмотрит, как играют наши футболисты». Голос Сентябрева подействовал на милиционеров как приказ, и меня отпустили.

А через два года я уже сам играл в этой команде и 11 лет защищал спортивную честь нашего города. Вот так через дырку в заборе я попал не только на матч, но и в большой футбол.

Матч состоится в любую погоду

Такова железная футбольная традиция. Однажды, когда Центральный стадион был закрыт, футбольные матчи проводились на стадионе в Соцгороде. Поле там было не такое ровное, как на Центральном стадионе, и после недавно прошедшего дождя представляло собой сплошную лужу. Но… матч состоится при любой погоде. Так указывалось даже в афишах, и поэтому игру не отменили.

Играть было очень трудно, мяч все время застревал в лужах. У нас в команде был бомбардир Виктор Тетеркин, небольшого росточка, но быстрый, шустрый, юморной. Вот он оказался у ворот соперников, бьет по воротам. Мы, зная, что гол практически неизбежен, радостно поднимаем вверх руки. Однако мяч застревает на самой линии перед воротами, вратарь прыгает прямо в лужу и ловит его. Но мы все равно добились тогда победы.

В самолете перегруз - виноват арбуз

Поздняя осень. Мы летим домой из города Фрунзе (сейчас это Бишкек) после финального турнира. За нами с авиационного завода присылают небольшой самолет. А мы все везем с собой из столицы Киргизии южные фрукты, чтобы побаловать свои семьи. Затарились под завязку арбузами, дынями, виноградом, еле дотащили все до самолета, погрузились. Ждем взлета.

Самолет разбегается, а подняться не может. Разбегаемся второй раз - опять не можем взлететь. Командир дал команду - половину арбузов оставить в аэропорту. Пришлось, хоть и с сожалением, подчиниться. Только после этого мы благополучно взлетели. На пути в Казань частенько попадали в воздушные ямы, но в этом арбузы уже были не виноваты.

Так выпьем за вторник, среду и спортивную победу!

Однажды тренировочный сбор проходил в Грузии. А в нашей команде играл грузин Мурад Задикашвили, любимчик болельщиков. После тяжелых тренировок у нас выдался свободный день, и Мурад решил нескольких человек, в том числе и тренера Валерия Федоровича Калугина, пригласить к себе в гости, блеснуть традиционным грузинским гостеприимством.

На столе 20-литровая бутыль чачи. Первый тост произносит тренер местной футбольной команды: «Давайте выпьем за здоровье наших грузинских футболистов - за Месхи, Метревели, Пайчадзе, Котрикадзе…» и так далее. Немного посидели, еще выпили, закусили.

С ответным тостом выступает наш тренер. Он уже тепленький. Говорит: «А теперь выпьем за здоровье наших русских футболистов - за Нетто, Иванова, Воронина, Стрельцова, Виктора Понедельника». А потом чача что-то сделала с памятью нашего тренера, он забыл фамилии других футболистов и продолжил: «За Вторника, за Среду…»

И такое бывало…

В Бугульме играл известный футболист Анатолий Сурков. В одном из матчей он обводит защитников, вратаря, останавливает мяч ногой на линии ворот и… вдруг встает на колени, головой бодает мяч и таким образом заталкивает его в ворота. Вратарь в растерянности - не ожидал такого. Болельщики в восторге, а судья гол не засчитывает и удаляет Анатолия Суркова за неспортивное поведение. Хотя в правилах и не прописано, что гол, забитый таким образом, не засчитывается. Но тот, кто их составлял, наверное, и представить не мог, что такое может случиться.

***

Вот такие футбольные истории от Альберта Файзуллина. Спортивный характер дает о себе знать всю жизнь. Вместе с семьей, женой и дочкой он неоднократно участвовал в соревнованиях «Папа, мама, я - спортивная семья». Однажды, победив на всех этапах этих состязаний, они выиграли ковер.



Альберт Файзуллин - активный участник спортивной и общественной жизни своего района. К его многочисленным спортивным медалям добавились и почетные грамоты «Мужчина года» и «Золотое сердце». Впрочем, то, что сердце у него золотое, знают и без грамот его многочисленные ученики и их родители. Любовь к спорту, к физической культуре он привил огромному количеству ребят, за что они ему бесконечно благодарны. О нем не раз встречались публикации в СМИ, в том числе и в «Казанских ведомостях». Альберт Файзуллин и сейчас всегда готов помочь и молодежи, и своим немолодым коллегам по спорту. Часто ездит с группой поддержки на матчи, в которых играет «Рубин». У него не только золотое сердце, но и золотые руки. Многое в доме сделано его руками и украшено великолепной резьбой по дереву.

Уважаемые читатели!

Мы объявили для вас новый конкурс «Даешь футбол!» Он посвящен предстоящему Кубку конфедераций, розыгрыш которого состоится в России нынешним летом. Игры пройдут в четырех городах - Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

Футбол - это не просто игра, не просто спорт номер один в мире, это состояние души. Некоторые ученые утверждают: когда сборная России выигрывает важный матч, на следующий день в стране повышается производительность труда.

Расскажите нам, какое место футбол занимает в вашей жизни. И неважно, играете ли вы сами в эту игру или нет. Вы можете быть болельщиком, другом или женой болельщика… Расскажите нам также истории околофутбольные. А может, вы не любите эту игру? Вы тоже можете стать участником нашего конкурса - напишите о причинах своей неприязни. Главное условие - не быть равнодушным.

Мы ждем от вас истории серьезные и веселые, курьезные и поучительные. Обязательное требование лишь одно: они прямо или косвенно должны быть связаны с футболом.

Пишите на адрес: 420066, Казань, а/я 231, по электронной почте - soccer@kazved.ru. Можно принести письмо в редакцию: ул. Чистопольская, д. 5. А можно просто зайти к нам и рассказать свою историю.

Итоги будут подведены после завершения Кубка конфедераций. Победителей ждут футбольные призы!