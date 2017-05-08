На днях в Молодежном центре состоялось праздничное мероприятие Кировского района, посвященное празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Самым ожидаемым событием этого дня стало вскрытие исторической капсулы, заложенной в жилом массиве Красная Горка 4 ноября 1967 года.



И вот этот момент наступил. Из металлической капсулы извлекли три газеты «Советская Татария» за 1967 год и два листка с машинописным текстом. Обращение к потомкам участников митинга, посвященного 50-летию Великой Октябрьской революции, пронизано характерным для тех лет партийным пафосом и патриотизмом, но читать это послание очень интересно. Вот небольшой фрагмент из письма.

«Вы будете жить при коммунизме, который мы сейчас строим для себя и для вас. Мы счастливы, радостны, богаты! Прекрасна наша жизнь! Но мы уверены, что ваша жизнь будет еще прекраснее.

Мы представляем себе, какими будут наши поселки в 2017 году, когда вы будете читать эти строки: вокруг памятника вырастет огромный парк, улицы все будут заасфальтированы, по ним пойдут троллейбусы, трамваи и автобусы. На некоторых улицах построят многоэтажные дома с благоустроенными квартирами с газом. Будут построены новые школы, дома культуры, магазины, кафе. Все улицы будут нарядными и зелеными. У каждого дома красивый сквер с цветами, деревьями и кустарниками. И там, где сейчас поселок Куземетьево, будет большой красивый парк, где вы будете отдыхать в выходные дни и любоваться красавицей Волгой, по которой со скоростью 200 - 300 км в час будут мчаться суда на подводных крыльях. Нам кажется, поселков вообще не будет, а будет район Казани, и называться он будет Юдинским.

Мы убеждены, что среди вас не будет хулиганов, воров и пьяниц, которые нам сейчас портят настроение. Все вы будете работать и учиться. И в ваших школах не будет отсева. Что это такое? Это когда ученик бросает учиться без уважительных причин.

Среди нас еще есть такие. Ваши папы будут чаще заглядывать в дневники и бывать в школе, чем наши. И вы, наверное, будете больше помогать маме и папе по дому, чем мы. Мальчики не будут обижать девочек, а девочки не будут ябедничать про мальчишек учителям, папам и мамам. Потому что вы будете дружнее, чем мы».

Сотрудникам районной администрации удалось найти трех свидетельниц закладки капсулы в фундамент обелиска воинам, павшим в годы войны, в поселке Красная Горка - Гузель Сиразетдинову, Ольгу Курбашкину и Лидию Кузнецову. На тот момент каждой из них было 10 лет. Всем им сейчас по 60. И, будь живы взрослые свидетели мероприятия, среди которых были участники Гражданской войны, они рассказали бы, что поселок Куземетьево хоть и вошел в состав города, но, увы, не стал таким цветущим, как хотелось.

В поселках, к сожалению, заасфальтированы только центральные улицы, а парков в Казани по-прежнему маловато. Нет и скверов у каждого многоэтажного дома. Суда не могут ходить по Волге на подводных крыльях по той причине, что главная река России мелеет и загрязняется с каждым годом, а изменить ситуацию у государства так и не получается.

А еще свидетели закладки капсулы рассказали бы, что тунеядства сейчас в нашей стране нет. Работает только тот, кто хочет, остальные гордо несут звание «временно неработающий». Живут такие временщики часто припеваючи, и ничего, прекрасно себя чувствуют.

Девочки сейчас на мальчиков не ябедничают. Они вызывают их и своих подруг на разборки. Избивают до полусмерти и снимают это на камеру телефона, чтобы затем выложить в соцсеть и этим похвастаться.

А еще поведали бы, что пить, курить и хулиганить россияне меньше не стали. Наоборот, тех, кто занимается этими нехорошими делами, стало больше, и они с каждым годом моложе, то есть вредные привычки появляются у младшего поколения.

Папы все так же редко заглядывают в дневники детей, и в школы захаживают единицы, да и пап в семьях стало гораздо меньше. Все больше одиноких и разведенных мам воспитывают своих детей.

Все это так, но как бы там ни было, кое в чем наши предки были правы. Казань за эти 50 лет стала очень красивой, о ней (а стало быть, о достижениях казанцев) узнал весь мир. Конечно же, это не коммунизм. И слава богу! Мы живем, творим, строим, заводим семьи, рожаем, и каждый из нас по-своему счастлив.