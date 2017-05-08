Казалось, количество фотографий участников Великой Отечественной войны было бесконечным. Люди приходили с портретами своих родственников еще за два часа до начала шествия. На каждом углу играли песни военных лет.

В шествии «Бессмертного полка» приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, руководители республиканских министерств и ведомств, представители различных общественных организаций.

Находясь в первых рядах шествия, Президент Татарстана, как и в прошлом году, держал в руках фотографию своего дяди со стороны отца Галимзяна Миннихановича Минниханова. В 19 лет он ушел на фронт, воевал в составе 359-го стрелкового полка. Погиб в результате ожесточенных боев под Москвой 15 декабря 1941 года.

Несмотря на пасмурную погоду, которая позже обернулась дождем до самого вечера, настроение у всех было очень праздничным.

- Это мой отец Насибулла Атауллович Гатауллин, - показывает на фото участница акции Масхуда Бакаева. - Он служил три года в Чите, прошел финскую войну и воевал все четыре года на Великой Отечественной войне. Мой отец вернулся домой живым и здоровым.

Основной точкой сбора стала площадь Свободы, второй - пересечение улиц Карла Маркса и Толстого. Впереди колонны солдаты несли огромное Знамя Победы. Также помимо самих участников шествия вдоль всего маршрута стояли желающие посмотреть на акцию. А жители домов, мимо которых проходил маршрут, подходили к балконам и окнам, чтобы взглянуть на шествие «Бессмертного полка».

- Это наш дедушка Федор Андреевич Панкратов, который прошел две войны - финскую и Великую Отечественную, - рассказывает участник шествия Тимур Тазетдинов. - Он переносил все тяготы и лишения военной службы с честью и достоинством, как все советские солдаты.

Полк прошел по улицам Казани за полтора часа. Конечной точкой маршрута стала площадь Тысячелетия.

- Это мой дедушка Вали Валеевич Валеев. Он дошел до Берлина и вернулся домой. Мы пришли сегодня, чтобы вместе со всеми принять участие в таком большом мероприятии и вспомнить о тех, кто не жалел своей жизни ради победы, - говорит участница акции Лиля.

- Это мой дед Карам Хафизович Айтуганов. Он пропал без вести, а потом через 20 лет пришло уведомление, что он похоронен под Воронежем, - показывает фото своего деда Миляуша Айтуганова, директор ГБУК РТ «Татаркино». - Это его сын, брат моего папы Накип Карамович Айтуганов. Он погиб в первый год войны. А это еще один его сын Ягсуб Карамович Айтуганов, тоже брат моего папы. Он вернулся с войны, но уже был инвалидом. Ягсуб был рядовым, стрелком 2-й стрелковой роты. Когда окружили полк и все командиры погибли, он вывел полк из окружения. Ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Наша семья всегда помнит о войне. Мы все вместе занимались поисковым движением «Снежный десант» - под Новгородом раскапывали останки солдат, хоронили. Поэтому мне тема войны очень знакома. И любая военная песня трогает до слез, ведь мы побывали в тех местах, где люди умирали.

В «Бессмертном полку» шли с фотографиями родственников не только взрослые, но и школьники и студенты. Каждый пришел по собственному желанию. Шествие памяти собрало 120 тысяч участников. «Мы пришли, потому что помним о войне», - так сказал каждый, с кем удалось поговорить. И эти слова говорят о многом.

Помимо столицы республики акция «Бессмертный полк» прошла во всех городах и районах Татарстана.

В памятный день автор этих строк тоже пришла с фотографиями своих прадедушек. Мой прадедушка Степан Владимирович Владимиров был на фронте с июля 1941-го, демобилизовался в марте 1946 года. Имел звание старшего лейтенанта. За участие в Великой Отечественной войне он был удостоен ордена Красной Звезды. Моего второго прадедушку звали Максим Афанасьевич Кузнецов. Он также принимал участие в военных действиях, но позже попал в плен. К счастью, после войны ему удалось вернуться домой.