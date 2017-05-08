9 мая одной из главных площадок празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стал парк Победы. Сюда приезжали жители всех районов Казани и гости столицы, чтобы почтить память погибших воинов и поблагодарить ветеранов.

Одни заранее приобрели роскошные букеты, а другие уже рядом с парком покупали традиционные гвоздики. Цветы продавали и по дороге в парк Победы. Вся эта людская масса словно несла огромный яркий ковер из цветов. Некоторые в руках держали праздничные флажки. А георгиевская ленточка была на груди, пожалуй, у каждого.

Этот поток людей одной волной шел к Вечному огню мемориала Славы в казанском парке Победы, и только там люди замирали. Без спешки подходили и возлагали к монументу цветы. Здесь были и молодые, и взрослые, и уже пожилые люди. Хотя в тот момент возраст, пол и национальность были совсем не важны - каждый пришел сюда с почтением и благодарностью.

Утром возложил цветы к Вечному огню Президент Татарстана Рустам Минниханов. Также в церемонии приняли участие Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр РТ Алексей Песошин. Затем Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев возложили цветы к монументу матерям и вдовам погибших солдат.

Среди пришедших в парк по-особому выделялся один пожилой мужчина. Его грудь была в медалях и орденах. Он также пришел возложить цветы к Вечному огню. К нему подходили люди, благодарили, вручали букеты и просили сфотографироваться. А дети даже дарили открытки, сделанные своими руками.

- Меня призвали на фронт в последний месяц войны, в 1945 году. За это время я увидел всю жестокость фашистов, их издевательства, - со слезами на глазах вспоминал Иван Харчук. - Я служил в пехоте, был недалеко от Берлина, когда нам сообщили, что война закончилась.

Ветеранам в тот день в парке уделялось особое внимание. В памяти ожили воспоминания о том, как я сама ходила на праздник со своими бабушкой и дедушкой - участниками войны. Обращало на себя внимание, что лет 7 - 10 назад в парке Победы на 9 Мая ветеранов было заметно больше. Грустно сознавать, но постепенно они уходят от нас и с годами их становится все меньше...

Хотя главным событием для многих горожан стали встречи с ветеранами, для посетителей парка подготовили и развлекательные площадки. Это и выступления артистов, и различные мастер-классы. Новинкой стали точки, в которых детям можно было спеть караоке песни военных лет - в исполнении маленьких казанцев звучали «Катюша» и «Смуглянка».

- Для нашей семьи День Победы - это особенный праздник. На войне воевал мой дедушка. К сожалению, мои дети его не помнят, поэтому могут узнать о его боевом пути только с моих слов. А встретиться с ветеранами здесь и услышать их истории для нас честь, - поделилась молодая мама Анна Федорова.

Народные гулянья в парке продолжились до самого вечера и закончились лишь после праздничного салюта.