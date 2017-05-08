Порядка 1800 человек и 14 единиц техники приняли участие в праздничном параде Победы в Казани.

В этот памятный для всей страны день добраться до площади Тысячелетия, где состоялся парад в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, было проблематично - общественный транспорт переполнен, некоторые дороги перекрыты. Но, несмотря на трудности, более 2000 жителей и гостей города успешно добрались до центра и заняли места поудобнее - на специальных трибунах, близлежащих улицах, а также у стен Казанского кремля.

В торжественной церемонии приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, представители республиканских министерств и ведомств, ветераны Великой Отечественной войны.

Празднование открылось театрализованным прологом, в котором приняли участие детско-юношеские творческие коллективы республики. Номера артистов за считанные минуты перенесли зрителей в тяжелые военные времена.

Торжественный парад Победы начался с марша Преображенского полка, под который были вынесены Знамя Победы, государственные флаги России и Татарстана.

Традиционно на большом экране велась прямая трансляция с Красной площади в Москве, где проходил главный парад Победы страны. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы и объявил минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. Кругом воцарилась тишина…

После того как прозвучал гимн России, к микрофону вышел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Уважаемые участники парада, ветераны войны и труженики тыла, военнослужащие Казанского гарнизона, жители и гости Республики Татарстан! От всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы!» - обратился он к присутствующим.

Глава республики отметил, что 9 Мая - день триумфа многонационального народа нашей большой страны, символ его неукротимого духа, единства и сплоченности. «Именно наша страна сокрушила нацизм, освободила Европу от рабства, победила в войне ценой миллионов жертв и страшных испытаний. Наши отцы, деды и прадеды насмерть сражались с врагом, защищая родную землю. Мы склоняем голову перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны и кого уже нет с нами, - сказал Президент РТ. - Не скрывая гордости и слез, мы благодарим вас, дорогие ветераны и труженики тыла. Наша священная обязанность - сохранить и передать потомкам немеркнущую правду о событиях Великой Отечественной войны. Мы не допустим забвения героев».

Начальник Казанского военного гарнизона генерал-майор Кирилл Кулаков проверил готовность парадных расчетов, после чего маршем по площади Тысячелетия прошлись суворовцы и кадеты, курсанты, офицеры и рота почетного караула Казанского танкового училища, студенты юридического института МВД РФ, сотрудники внутренних дел, отряд спецназначения национальной гвардии РФ по РТ, сотрудники УФСИН России по РТ, МЧС РФ по РТ, таможенной службы, студенты КНИТУ-КХТИ, КНИТУ-КАИ и КГМУ, юнармейцы и ветераны боевых действий в Афганистане.

Восторг у зрителей вызвал парад боевой техники и ретроавтомобилей. Торжественный парад завершил сводный оркестр войск Казанского гарнизона, исполнивший песню «День Победы». Семья Шигабетдиновых из Чистополя каждый год приезжает в Казань, чтобы лицезреть парад Победы.

- 9 Мая весь народ страны становится сплоченным, ведь война коснулась каждой семьи, - говорит Мария Шигабетдинова. - Традиционно в День Победы наша семья приезжает на казанский парад. Сегодня мы с мужем впервые взяли с собой нашу четырехлетнюю дочку Гульназ, потому что подрастающее поколение должно воспитываться на патриотизме.