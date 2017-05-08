12 мая в селе Татарский Бурнаш Верхнеуслонского района Татарстана состоится финал акции «Сады Победы». В этот день в местной школе будет заложен дендрарий.

Напомним, акция «Сады победы» приурочена ко Дню Победы, и в эти весенние праздничные дни в районах республики: в парках, скверах, школах были высажены саженцы деревьев в честь ветеранов Великой Отечественной войны.

Также в рамках «Садов Победы» прошел партийный проект «Дом садовода – опора семьи», вошедший в число 25 федеральных проектов, реализуемых по всей России. Как сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия», цель проекта - создать для садоводов - а их в стране сегодня более 60 миллионов человек - удобную инфраструктуру и условия для работы.

В рамках проекта реализуются программы «Карта садовода», «Дорожная программа», «Университет садоводов», «Школа председателей», благотворительные акции «Добрый росток», «Урожайная грядка» и другие мероприятия.