12 мая Университет третьего возраста торжественно отпразднует окончание десятого учебного года.

Социальный проект для пенсионеров «Университет третьего возраста» был создан в рамках федеральной программы «Старшее поколение». В Казани он начинался с 3 факультетов, сейчас к ним прибавилось еще 10 направлений. За этом время в этом университете обучение прошли 2,5 тысяч казанцев, и более 7 тысяч татарстанцев.

Цель федерального проекта «Старшее поколение» - содействие повышению качества жизни и благополучия пожилых людей. В рамках проекта принята Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения, принят федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан РФ», разработаны типовые проекты модульных домов-интернатов для пожилых людей и инвалидов. В России идет реализация пилотных проектов по строительству пансионатов на основе государственно-частного партнерства. Реализуется программа по профессиональному обучению и переобучению пожилых людей.