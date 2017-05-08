Специалисты Центральной специализированной инспекции аналитического контроля министерства экологии и природных ресурсов РТ проверяют места несанкционированного размещения снега и уже есть первые результаты.

Анализы были проведены на трех участках: на территории промышленной базы по улице Техническая, между улицами Закиева и Минская, что вблизи реки Нокса и в Авиастроительном районе: северо-восточнее дома № 141 по улице Центрально-Мариупольская, вблизи реки Сухая. Пробы талой воды на обоих территориях показал значительное превышение нефтепродуктов, фосфат иона, хлоридов, железа и так далее.

К тому же при сваливании снега водители самосвалов нарушили требования природоохранного законодательства и Правил благоустройства Казани. Они складировали на зеленые насаждения. В этих местах нет систем отвода талых вод.

Специалисты ЦТУ минэкологии РТ по каждому факту рассчитали размер причиненного почвам вреда. Материалы проверок направлены в адрес Казанской межрайонной природоохранной прокуратур. Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по РТ возбуждены уголовные дела.