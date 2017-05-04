Сотрудниками полиции Казани задержана группа молодых людей, которые занимались распространением наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Казани.

В апреле текущего года стражи порядка задержали 26-летнего казанца, у которого в ходе обыска было обнаружено более 50 граммов мефедрона. Вскоре сотрудники полиции установили, что задержанный действовал сообща с пятью знакомыми.

В начале мая сообщники молодого человека были задержаны полицией. В гараже одного из молодых людей стражи порядка нашли более 900 граммов гашиша, а в садовом домике у отца одного из задержанных найдена лаборатория, где производились синтетические наркотики.