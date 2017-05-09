Упорство инспекторов министерства экологии и природных ресурсов РТ принесло результат - 5 месяцев срока отведено руководству ООО «УК «Ореховка» на модернизацию биологических очистных сооружений.

Напомним, сотрудниками минэкологии РТ регулярно проводилось обследование озера Безымянное в поселке Ореховка. В ходе контроля над водоемом был выявлен сброс хозфекальных сточных вод с биологических очистных сооружений, принадлежащих ООО «УК «Ореховка».

Отбор проб сточной воды показал многократное превышение нормативов допустимого сброса вредных (загрязняющих) веществ, за что УК не единожды привлекалась к административной ответственности. Общая сумма штрафа составила свыше 150 тысяч рублей, когда как ущерб, нанесенный водному объекту, экологи оценили в 3,8 млн. рублей.

Инспекторы ЦТУ минэкологии РТ направили иск в Ново-Савиновский районный суд Казани. Суд обязал управляющую компанию получить разрешение на водопользование и привести качество сбрасываемых сточных вод с очистных сооружений в соответствие с нормой.

Все нарушения должны быть устранены до сентября 2017 года, сейчас дело находится на стадии разработки проекта, сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов РТ.