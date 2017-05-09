Квартиры получены по программе «Арендное жилье», сообщает ИА «Татар-информ».

Торжественное заселение 4-х квартирных арендных жилых домов состоялось по улице Набережная поселка совхоза "Мамадышский". Ключи от нового жилья новоселам вручил глава Мамадышского района Анатолий Иванов. Среди новоселов работники бюджетных учреждений и частных организаций, Мамадышской ЦРБ, Мамадышского лесничества, «УК Просто Молоко», «Татспиртпром». Строительство домов выполнила подрядная организация «Мамадышстрой». Площадь каждого дома составляет 307 кв. метров.



Квартиры оснащены необходимой мебелью и бытовой техникой. На благоустроенной прилегающей территории есть детская площадка, парковка, тротуары, а также камеры наружного видеонаблюдения. Семья Телешевых заявку на участие в

программе подали одними из первых. Глава семьи Сергей трудится на сыродельно-маслодельном комбинате. До этого жили на съемной квартире. «Цены за аренду жилья ниже средне-рыночных, квартира комфортная, уютная, обставлена бытовой техникой, мебелью, все есть - холодильник, микроволновка, плита, плазменный телевизор. Расположение домов тоже привлекательно. До райцентра рукой подать, школа, детский сад - все рядом», - отметили Телешевы.

В Мамадышском районе по программе «Арендное жилье» возводят еще четыре дома. Два из них планируют сдать в эксплуатацию летом.

Напомним, 8 мая в Казани прошло торжественное заселение в дом №1 жилого района «М-14». Квартиры в 255-квартирном доме реализовывались в том числе и по программе социальной ипотеки.