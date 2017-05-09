Завтра в Казани состоится финал республиканского фестиваля-конкурса школьных театральных коллективов на английском языке «School theatre».
На сцене актового зала средней общеобразовательной школы №174 Советского района г.Казани свои постановки представят победители муниципальных этапов этого необычного конкурса. Школьники сыграют спектакли по произведениям мировой англоязычной классики на языке оригинала, русской и татарской драматургии и литературу в переводе на английский язык.
В мероприятии примут участие заместитель министра образования и науки РТ Ильдар Мухаметов, начальник управления общего образования Тамара Федорова.
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