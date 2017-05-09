Новый микрорайон Казани параллельно с жилыми домами начинает обзаводиться  социальными объектами – уже построен детский сад. Школы и медицинские учреждения обещают быть. Вместе с тем остро стоит проблема общественного транспорта.

По словам заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильшата Гимаева  остается сдать еще два дома - номер 2 и 3/4. На сегодняшний день во 2-м доме строительные работы завершены. В доме № 3/4 строймонтаж планируется завершить до конца мая этого года.