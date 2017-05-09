Вчера в Орле завершился чемпионат Европы по русским шашкам среди юношей и девушек.
Мы уже сообщали, что ранее учащийся казанской Центральной спортивной детской юношеской шахматной школы олимпийского резерва им.Р.Г.Нежметдинова, мастер спорта России Шамиль Гаязов завоевал на этом престижном турнире 2 медали: золотую в молниеносной игре и серебряную в быстрой. В завершении чемпионата Шамиль занял второе место в классической программе среди юношей до 20 лет. А еще одна ученица казанской шахматной школы, кандидат в мастера спорта Дарья стала бронзовым призером среди девушек до 14 лет!
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