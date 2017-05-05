Более 2 км составил маршрут шествия «Бессмертного полка» в Казани. В этом году колонна участников начала своё движение в 15.00 на пересечении улиц К.Маркса и Толстого.

«Бессмертный полк» прошёл мимо парка Черное озеро и продолжил маршрут по ул.Кремлевская. В данный момент участники акции завершают шествие на площади Тысячелетия, где проходит интерактивная праздничная программа, выступление тысячного хора проекта «Поющая Казань» с элементами народного караоке.





В шествии «Бессмертного полка» в столице Татарстана приняли участие около 120 тысяч человек.