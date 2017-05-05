В торжественном шествии приняли участие 1800 человек и 14 единиц техники. Начался парад победы на площади Тысячелетия с театрализованного пролога, участниками которого стали творческие коллективы республики.

Жителей и гостей Татарстана поздравил Президенты РТ Рустам Минниханов:

- Мы склоняем голову в память о тех, кого нет с нами. Не скрывая гордости и слез, благодарим ветеранов, и наш святой долг – передать память потомкам, мы не допустим забвения Героев, - сказал Президент РТ.

Затем по площади парадным маршем прошли офицеры и курсанты Казанского высшего военного командного училища, сотрудники МВД по РТ, военнослужащие внутренних войск РФ, студенты казанских вузов, воспитанники суворовского училища, сотрудники УФСИН, МЧС, таможенной службы и ветераны боевых действий.

Завершился праздничный парад проходом боевой техники и ретроавтомобилей.