Уважаемые фронтовики и труженики тыла! Дорогие татарстанцы! От всей души поздравляю вас с 72-й годовщиной Великой Победы!

Прогремевший 9 мая 1945 года над столицей нашей Родины Москвой первый мирный салют возвестил об окончании самой страшной и кровопролитной войны в истории человечества.

За победу в ней наш многонациональный народ заплатил огромную, невосполнимую цену. Память о десятках миллионов погибших, тысячах разорённых городов и сёл и по сей день болью отзывается в сердце каждого из нас, требуя не допустить повторения ужасов нацистского рабства и безумного уничтожения достижений мировой цивилизации.

Как ни коварен и силён был враг, обрушивший на нашу Отчизну всю мощь германской военной машины и своих европейских сателлитов, он не смог сломить дух нашего народа и разрушить вековое единство представителей различных национальностей и вероисповеданий, объединённых стремлением к свободе, добру и справедливости.

В рядах тех, кто самоотверженно защищал Москву, бился насмерть под Сталинградом и на Курской дуге, освобождал Украину, Белоруссию, Прибалтику и страны Европы, штурмовал Берлин и изгонял из Манчжурии японских оккупантов, неизменно стояли наши земляки и соотечественники. Из отправившихся на фронт более семисот тысяч татарстанцев почти половина не вернулась домой.

Мы всегда будем гордиться именами Мусы Джалиля, Петра Гаврилова, Магубы Сыртлановой, Михаила Девятаева, Гази Загитова, Николая Столярова, Гани Сафиуллина, Михаила Симонова, Сабира Ахтямова, Алексея Исаева и многих других. Навечно сохраним в памяти ратный и трудовой подвиг тех, кто бесстрашно шёл в атаку на ненавистного врага, круглосуточно ковал оружие победы у заводских станков и в конструкторских бюро, кормил и одевал наших бойцов и всю страну.

Каждый из нас в безграничном долгу перед уже ушедшими и ныне здравствующими ветеранами, которые и по сей день являются живым примером стойкости и героизма для молодёжи и нынешних защитников Отечества. Все они стали символами бессмертного полка, сплотившего в едином строю судьбы разных людей и поколений. Пусть же и впредь над ним столь же гордо и величаво реет победное знамя!

Искренне желаю всем творцам и наследникам Великой Победы мирного неба над головой, здоровья, добра и благополучия! С праздником, уважаемые татарстанцы! С Днём Победы!

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов.