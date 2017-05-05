В связи с праздничными мероприятиями ограничено движение по ряду улиц Казани.

До 23.00 11 мая:

местный проезд вблизи сквера им.Асгада Галимзянова.

До 23.00 10 мая:

по ул.Театральная (от ул.Большая Красная до ул.К.Маркса).

До 8.00 10 мая:

На площади Тысячелетия, в том числе по ул.Баумана, от ул.Профсоюзная до ул.Батурина.

С 18.00 8 мая до 1.00 10 мая:

по ул.Бондаренко (от пр.Ямашева до ул.Маршала Чуйкова в обоих направлениях);

по ул.Волгоградская (от ул.Бондаренко до ул.Короленко в обоих направлениях).

9 мая с 7.00 до 17.00:

на Кремлевской набережной;

по ул.Декабристов (от площади Тысячелетия до ул.С.Хакима);

по ул.Декабристов (от ул.Комсомольская до площади Тысячелетия);

по ул.Ташаяк (от ул.Московская до площади Тысячелетия);

по ул.Право-Булачная (от площади Тысячелетия до ул.Чернышевского);

по ул.Лево-Булачная (от площади Тысячелетия до ул.Чернышевского).

9 мая с 9.00 до 16.00:

по ул.К.Маркса (от ул.Горького до ул.Лобачевского);

по ул.Лобачевского (от ул.Большая Красная до ул.Кремлевская);

по ул.Кремлевская (от ул.Лобачевского до площади 1 Мая);

по ул.Толстого (от ул.Большая Красная до ул.М.Горького);

по ул.Муштари (от ул.Большая Красная до ул.М.Горького);

по ул.Гоголя (от ул.Большая Красная до ул.М.Горького);

по ул.Жуковского (от ул.Большая Красная до ул.М.Горького);

по ул.Пушкина (от ул.Большая Красная до ул.К.Маркса);

по ул.Театральная (от ул.Большая Красная до ул.Дзержинского).

9 мая с 16.00 до 23.00:

по пр.Ямашева (от ул.Мусина до ул.Короленко в обоих направлениях).

Госавтоинспекция Казани рекомендует жителям и гостям столицы Татарстана, желающим принять участие в праздничных мероприятиях, добираться до места проведения в пешком или на общественном транспорте.