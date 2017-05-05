В связи с праздничными мероприятиями ограничено движение по ряду улиц Казани.
До 23.00 11 мая:
местный проезд вблизи сквера им.Асгада Галимзянова.
До 23.00 10 мая:
по ул.Театральная (от ул.Большая Красная до ул.К.Маркса).
До 8.00 10 мая:
На площади Тысячелетия, в том числе по ул.Баумана, от ул.Профсоюзная до ул.Батурина.
С 18.00 8 мая до 1.00 10 мая:
по ул.Бондаренко (от пр.Ямашева до ул.Маршала Чуйкова в обоих направлениях);
по ул.Волгоградская (от ул.Бондаренко до ул.Короленко в обоих направлениях).
9 мая с 7.00 до 17.00:
на Кремлевской набережной;
по ул.Декабристов (от площади Тысячелетия до ул.С.Хакима);
по ул.Декабристов (от ул.Комсомольская до площади Тысячелетия);
по ул.Ташаяк (от ул.Московская до площади Тысячелетия);
по ул.Право-Булачная (от площади Тысячелетия до ул.Чернышевского);
по ул.Лево-Булачная (от площади Тысячелетия до ул.Чернышевского).
9 мая с 9.00 до 16.00:
по ул.К.Маркса (от ул.Горького до ул.Лобачевского);
по ул.Лобачевского (от ул.Большая Красная до ул.Кремлевская);
по ул.Кремлевская (от ул.Лобачевского до площади 1 Мая);
по ул.Толстого (от ул.Большая Красная до ул.М.Горького);
по ул.Муштари (от ул.Большая Красная до ул.М.Горького);
по ул.Гоголя (от ул.Большая Красная до ул.М.Горького);
по ул.Жуковского (от ул.Большая Красная до ул.М.Горького);
по ул.Пушкина (от ул.Большая Красная до ул.К.Маркса);
по ул.Театральная (от ул.Большая Красная до ул.Дзержинского).
9 мая с 16.00 до 23.00:
по пр.Ямашева (от ул.Мусина до ул.Короленко в обоих направлениях).
Госавтоинспекция Казани рекомендует жителям и гостям столицы Татарстана, желающим принять участие в праздничных мероприятиях, добираться до места проведения в пешком или на общественном транспорте.
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