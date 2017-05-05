Сейчас президент Союза велосипедистов Татарстана Ильдус Янышев, который отправился в непростое велопутешествие, уже доехал до Московской области.

Несмотря на ненастную погоду, настроение у Ильдуса Ахтямовича, судя по фото, которое он выложил в соцсетях, отличное.

Напомним, 28 апреля у стен Казанского Кремля стартовал проект «Global Bike Tour of Peace and Goodwill» в поддержку международного проекта «Шоссе Мира». 9 мая, как и планировалось, он отметит в Москве. Дальше всего два дня на передышку – и снова в путь! Впереди еще 8 туров кругосветки. Из Москвы Ильдус Янышев отправиться Ригу. Из Риги – через Голландию в Лондон. Потом Америка, Китай, Монголия и практически через всю Россию – в Казань. Кругосветка рассчитана на полтора года, то есть возвращение домой намечено на октябрь 2018 года.

Удачи! Будем ждать новых хороших вестей!