Вчера в Центральной спортивной детской юношеской шахматной школе олимпийского резерва им.Р.Г.Нежметдинова завершился чемпионат г. Казани по шахматам среди юношей и девушек до 11, 13 и 15 лет. В соревнованиях приняло участие 220 (!) юных шахматистов.

Турнир проходил по швейцарской системе. По итогам 9 туров определились сильнейшие шахматисты в каждой возрастной категории. Итак, победителем среди юношей до 11 лет стал Руслан Хабибуллин. У девушек до 11 лет победу одержала Алина Хуснеева. Среди юношей до 13 лет первое место занял Михаил Куринов.

А среди девушек в этой возрастной группе «золото» завоевала Раушана Хайбуллина. В категории до 15 лет у юношей сильнейшим оказался Добрыня Бойко, у девушек – Дарья Семенова.