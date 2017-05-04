21 мая в Казани стартует III Международный джазовый конкурс-фестиваль имени Олега Лундстрема.

Оцениваться выступления конкурсантов будут в нескольких номинациях: солисты-инструменталисты, солисты-вокалисты, вокальные ансамбли, инструментальные ансамбли, вокально-инструментальные ансамбли, биг-бэнды и преподаватель-ученик.

Возрастных ограничений для участия в конкурсе нет. Каждый из музыкантов может выступить в своей возрастной категории. Самая младшая категория - до 8 лет.

В конкурсной программе должна звучать произведения джазовой классики (блюз, баллада, джазовый стандарт), произведения эстрадно-джазового направления современных композиторов, джазовые обработки различных жанров музыки, джазовые импровизации. Также приветствуются композиции собственного сочинения эстрадно-джазового направления.

Победители конкурса получают звание Лауреата I,II,III степени или Дипломанта Международного конкурса. Лауреаты конкурса помимо денежных призов получат возможность участвовать в Международном конкурсе-фестивале «Viva Music», который откроется в Черногории 25 июня.