Питерский арт-проект «РиоРита-радость Победа» пользуется популярностью у других городов страны.
Так, 9 мая к проекту присоединятся Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград, Рязань и Севастополь. В Казани проект пройдет в Парке Победы. Жители и гости Казани смогут потанцевать под песни 40-х годов. За музыкальное сопровождение будет отвечать Военный оркестр Яна Орехова и Казанский джаз-оркестр «Фантазия».
По словам пресс-службы мэрии Казани, символом мероприятия станет сирень, как символ мирной жизни.
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