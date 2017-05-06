Перед судом предстала 37-летняя жительница Казани Марина Смирнова, которая ударила ножом своего бывшего сожителя.

29 ноября 2016 года женщина распивала спиртные напитки со своим экс-сожителем, в ходе застолья между ними вспыхнула ссора, в которой Смирнова схватилась за нож и ударила им мужчину в спину.

У подсудимой на момент совершения преступления была непогашенная судимость за убийство еще одного сожителя, с учетом данного факта, суд приговорил Смирнову к 4,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с последующим ограничением свободы на 1 год, сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ.