Футболисты казанского «Рубина» одержали волевую победу над ФК «Уфа» - 2:1 в очередном матче чемпионата РФПЛ.

Игра прошла на прекрасном газоне Kazan Arena, но не стала прекрасным зрелищем – в очередной раз. На 19-й минуте казанцы «зевнули» атаку гостей: Стоцкий спокойно принял мяч, переиграл истеричного Санчеса и с биллиардной точностью закатил мяч мимо Рыжикова в ворота – 1:1.

Отыгрался «Рубин» еще до перерыва: Рочина, врываясь в штрафную площадь, был банально сбит, и судья назначил пенальти, который мастерски реализовал Цакташ – 1:1 на 38-й минуте.

А на 53-й минуте «Рубин» и вовсе вышел вперед, и опять со «стандарта»: Ткачук подал навес со штрафного, а Цакташ умудрился пробить головой изумительно точно для него – 2:1.

Счет до конца игры так и не изменился, и Хави Грасия выдохнул спокойно. Теперь 14 мая казанцы сыграют в Ростове-на-Дону.