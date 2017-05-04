Как бы банально это не читалось, все было решено еще в первой четверти матча – казанцы безалаберно уступили – 18:28. И весь матч затем догоняли, хотя вся эта погоня закончилась для казанцев фатально – удалены были Колом и Уильямс, после чего стало ясно – игра сделана.

Теперь серия продолжится в Казани – гарантированы два матча – 10 и 12 мая.