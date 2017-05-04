Во втором матче плей-офф чемпионата Единой Лиги ВТБ баскетболисты казанского УНИКСа не сумели повторить успех первой встречи и уступили хозяевам – 76:92 (18:28, 17:19, 24:26, 19:17).

Как бы банально это не читалось, все было решено еще в первой четверти матча – казанцы безалаберно уступили – 18:28. И весь матч затем догоняли, хотя вся эта погоня закончилась для казанцев фатально – удалены были Колом и Уильямс, после чего стало ясно – игра сделана.

Теперь серия продолжится в Казани – гарантированы два матча – 10 и 12 мая.