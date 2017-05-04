Хоккеисты сборной России в полной мере утолили свой голевой голод после матча со сборной Швеции в Кельне. Во втором своем матче на ЧМ они разгромили сборную Италии – 10:1 (2:0, 3:1, 5:0).

В первом тайме у россиян отличились Андронов и Дадонов, а затем «пошла плясать губерния»: Кучеров, Наместников и Панарин завершили второй период со счетом 5:1.

В третьем периоде все встало на свои места: Плотников, Мозякин, Наместников, Панарин и Андронов довели дело до логического финала – 10:1. Ура, а следующий матч россияне проведут 9 мая против сборной Германии.