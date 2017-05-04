Болельщикам казанских клубов сегодня придется разделить свои привязанности на четыре части.

Судите сами: в 13.15 сборная России по хоккею сыграет на ЧМ со сборной Италии. Но это так, разминка.

Дальше сложнее. В 16.00 казанский «Зенит» стартует в «Финале шести» плей-офф чемпионата России в матче против новосибирского «Локомотива». И в это же самое время УНИКС в Краснодаре сыграет с «Локомтивом-Кубанью» во второй матче плей-офф лиги ВТБ. А уже через полчаса на Kazan Arena казанский «Рубин» принимает в очередном туре чемпионата РФПЛ «Уфу» Сергея Семака.

Так что запасайтесь терпением.