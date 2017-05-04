Сегодня с 18.00 и до полуночи будет введён запрет на транспортное движение на площади Тысячелетия, улице Батурина на промежутке от улицы Профосюзная и до Батурина.

Нельзя будет проехать на улицу Декабристов на участке от площади Тысячелетия до улицы Сибгата Хакима и от улицы Комсомольская и до площади Тысячелетия.

Водители могут воспользоваться проездом по улице Ташаяк - от улицы Московской до площади Тысячелетия, по Правобулачной, Левобулачной (от площади Тысячелетия и до Чернышевского).

8 мая с часа ночи и до 8 утра будет перекрыта площадь Тысячелетия, в том числе по улице Баумана от Профсоюзной до Батурина.