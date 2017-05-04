С 3 по 6 мая в Казани в Центре бокса и настольного тенниса проходил традиционный Всероссийский юношеский турнир по настольному теннису, посвященный 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В соревнованиях приняли участие 300 молодых спортсменов из 28 городов России. Среди юношей весь пьедестал заняли наши спортсмены: Марат Султанов, Карим Нигматуллин и Эмиль Гимльмутдинов. Среди девушек первые два места достались также нашим – Алине Розиковой и Альфие Юнусовой.

Среди мальчиков первое место занял Газиз Даулиев, а третье – Николай Фролов. У девочек второе место у Юлии Черновой, а третье – у Ильсияр Каримуллиной.