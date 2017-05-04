Сегодня у мемориального комплекса, посвященного памяти ветеранов войны и тыла деревни Симетбаш Арского района РТ, прошел торжественный митинг.

Не смотря на холодную погоду на праздник, приуроченный к 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сельчане пришли целыми семьями – с детьми, внуками. У многих в руках были фотографии родственников, погибших в годы войны. Некоторые рамки были без снимков, там были написаны только имена и фамилии. Дело в том, что у них, к сожалению, ни одной фотографии дедушек и прадедушек в семейных архивах не сохранилось.

Главным событием митинга стола торжественная передача наградного листа родственникам бойца Красной Армии Нургали Шафигуллина, жившего в деревне Симетбаш. Исторический документ был обнаружен всего несколько лет назад, когда стали открываться ранее секретные архивы. За мужество и героизм, проявленный в боях, стрелок 317-го стрелкового полка 92-й стрелковой дивизии ефрейтор Нургали Шафигуллин был представлен командиром полка подполковником Глуховым к званию Героя Советского Союза, но Приказом по войскам Ленинградского фронта №1108/Н от 09.08.1944 года Нургали Шафигуллин был награжден Орденом Красного Знамени. Родственникам героя были вручены копия наградного листа и книга «Путеводитель до Берлина.

Удивительные истории о семейных реликвиях войны», составленная главным редактором газеты «Казанские ведомости» Венерой Якуповой. Одна глава этого сборника рассказывает о Нургали Шафигуллине.