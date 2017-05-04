Сегодня в деревне Иске-Кишит Арского района РТ состоялись торжественные мероприятия, приуроченные грядущему Дню Победы.

Центром праздника стал музейный комплекс, посвященный Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту Гани Сафиуллину. Музей расположен в доме, где 1 июля 1905 года родился и провел первые 15 лет своей жизни легендарный командир 25-го стрелкового корпуса Гани Бекинович Сафиуллин.

Этот комплекс открылся благодаря инициативе настоящих энтузиастов и при поддержке благотворителей ровно 2 года назад, 6 мая 2015 года. С тех пор музей посещают не только земляки героя, но и именитые гости из разных городов Татарстана и России.

Жители села пришли на торжество с фотографиями своих родственников, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. К монументу Гани Сафиуллина были возложены цветы. А во дворе усадьбы участники праздники – военнослужащие, ветераны, школьники – высадили саженцы деревьев, которые вскоре превратят этот участок земли в цветущий парк. Здесь уже растут именные деревья, посаженые известными людьми Татарстана.