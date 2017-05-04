Собственникам свыше 4,2 тысячи аварийных помещений предлагают улучшить жилищные условия посредством социальной ипотеки.

Сегодня в Государственном жилищном фонде Татарстана прошел брифинг, посвященный ситуации с аварийным жильем в республике. Его провел исполнительный директор ГЖФ Талгат Абдуллин.

Он отметил, что в целом по Татарстану сейчас к переселению готовятся жители свыше 7775 аварийных помещений. Из них 1377 человек – собственники. Жителям 4240 аварийных помещений предлагают улучшить жилищные условия через социальную ипотеку. Из них 1609 человек уже переехали в новые квартиры. 672 семьи определились с выбором квартиры и ожидают завершения строительства этих зданий. 760 семей пока вообще никак не определились.

Глава ГЖФ также обозначил цену квадратного метра за предоставляемые «аварийщикам» квартиры. Абдуллин подчеркнул, что те граждане, которые сейчас выбирают квартиру, получат ее за цену не более чем 31 тысяча рублей за квадратный метр. Эта цена была обозначена в феврале. С этого момента все квартиры продаются по цене 31 тысяча за «квадрат».

Что касается муниципального жилья, то в РТ к переселению готовятся жители 2133 аварийных помещений

В завершение брифинга глава ГЖФ РТ отметил, что «программа аварийного жилья имеет полные шансы выполниться с тем ожиданием, с которым была принята».