5 мая состоялся гала-концерт республиканского студенческого фестиваля «Студенческая весна Республики Татарстан-2017», где прошло награждение победителей и лауреатов.

Гала-концерт студенческой весны представил лучшие номера направлений «Хореография», «Музыка», «Театр» и «Оригинальный жанр». В этом году фестиваль собрал на одной сцене почти 3000 участников.

В нем приняли участие студенты из Набережных Челнов, Елабуги, Альметьевска, Нижнекамска, Зеленодольска и Казани. Все участники предварительно прошли отборы в своих образовательных организациях, в зональных фестивалях, отборочные этапы республиканского фестиваля.

- Для студенчества всегда было важно помимо учебы находить время на общественную деятельность и занятие творчеством. На таком, пожалуй, самом студенческом мероприятии из всех, ребята учатся работать в команде, и, конечно же, получают незабываемые эмоции, - отметил председатель комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов. - Здорово, что уже 25 лет фестиваль российской студенческой весны развивается, живет и сохраняет свои традиции.

Победителями «Большой группы вузов» стали: Специальный приз жюри - Казанский государственный энергетический университет, 2 степень - Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева, 2 степень - Казанский национальный исследовательский технологический университет, 1 степень - Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова, 1 степень - Казанский государственный энергетический университет. А ГРАН-ПРИ завоевал Казанский (Приволжский) федеральный университет.

Также победителями в направлениях стали: СТЭМ «Сдвиг по фазе», Казанский государственный энергетический университет; театр оригинального жанра «Artwith», Казанский (Приволжский) федеральный университет; направление «Музыка» - Илья Захаров, Казанский (Приволжский) федеральный университет; направление «Хореография» - театр танца «MixStyle», Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова.

Главный приз для всех победителей - поездка уже на Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна – 2017», который пройдет в Туле и Москве с 15 по 20 мая.