Данная акция нацелена на поднятие интереса работы на заводах среди молодежи. В мероприятии приняли участие как молодые работники Казанской ТЭЦ-3, так и будущие энергетики - студенты Казанского государственного энергетического университета.

В процессе мероприятия участники столкнулись с прохождением полосы препятствий, а также с решением интересных логических заданий, которые вносили в происходящее элементы увлекательного «квеста». Отличительной особенностью испытаний стало то, что выполнить их не представлялось возможным без участия всей команды. Финалом мероприятия стала эффектная «Клятва Энергетика».

- Главной нашей целью являлось сплочение коллектива, поднятие корпоративного духа и создание дружественной атмосферы в рядах молодых сотрудников, - отметила организатор мероприятия, участница Республиканского проекта «Кадровый резерв» Татьяна Бебнева. – А для студентов – потенциальных работников нашей станции - мероприятие стало возможностью ближе познакомиться с работающей молодежью.

Одним из направлений работы «Кадрового резерва» является работа с молодежью предприятия. По словам Татьяны Бебневой, организаторы проекта ценят молодых сотрудников, ведь за этими активными профессионалами стоит будущее рабочих профессий.

Кстати

«Кадровый резерв» - это молодежный проект, реализуемый РОО «Академия творческой молодежи РТ» на территории Республики Татарстан с 2009 года. Основная его цель - активизация молодежи, подготовка будущих руководителей молодежных общественных объединений и создание общественно значимых молодежных инициатив и проектов.