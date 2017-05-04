Исполнительный Комитет Казани готов выделить 484 тысячи рублей на уборку мусора, находящегося на территориях озера Лебяжье и парка по Ноксинскому спуску.
Тендер опубликован на сайте госзакупок. Заказчиком является Комитет внешнего благоустройства города, а источником финансирования - городской бюджет. Заявки на участие будут приниматься до 15 мая. По техническому заданию, необходимо будет провести очистку территории от мусора в радиусе 20 метров, вывезти мусор на полигоны размещения.
Подрядчик должен выполнять работы по ликвидации свалок в зелёных зонах до конца ноября текущего года. Победителя определят 19 мая.
Loading...