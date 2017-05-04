Свой первый матч плей-офф чемпионата Единой лиги ВТБ баскетболисты казанского УНИКСа проводили в Краснодаре против местного «Локомотива-Кубани».

Игра проходило излишне нервно: обе команды явно перегорели, а ответственность перед своими болельщиками больше поначалу мешала хозяевам к большому перерыву УНИКС вел – 37:31.

По ходу третьей четверти казанцы вели «+12», но перед заключительной четвертью преимущество гостей составляло всего 5 очков – 53:48. Но в заключительной четверти блистательно сыграл у УНИКСа Понкрашов, и гости повели в серии – 1:0. Итоговый счет – 71:62 (17:17, 20:14, 16:17, 18:14).

7 мая соперники сыграют в Краснодаре еще раз.