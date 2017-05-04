Россияне взяли верх в первом матче ЧМ-2017 у сборной Швеции – 2:1 Б (0:1,, 0:0, 1:0, 0:0,1:0).

В первом периоде матча в Кельне шведы выглядели предпочтительнее – в каждой своей атаке они по два-три раза атаковали ворота Василевского, который продержался 14 минут, а затем все же пропустил после броска Линдхольма – 0:1.

Во втором периоде шла уже равная игра, и все же скандинавы четче контролировали шайбу. В третьем периоде сравнять счет россиянам все же удалось – отличился Андронов.

Овертайм заброшенных шайб не принес, а в серии буллитов единственный точный бросок Артемия Панарина принес россиянам первую победу на чемпионате – 2:1 Б.