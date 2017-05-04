Начальник отдела государственной регистрации недвижимости физических лиц Управления Росреестра по Республике Татарстан Эндже Мухаметгалиева и заместитель директора филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Татарстан Алмаз Абдрахманов не только расскажут об основных причинах, по которым происходит приостановка государственной регистрации недвижимости, но и ответят на вопросы радиослушателей.
Телефон «горячей линии» 55555-13, 55555-14. Звоните и задавайте интересующие вопросы!
В Казани «Радио Татарстана» вещает на волне 99.2 FM.
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