9 мая в Казани праздничный салют состоится в 22 часа и продлится около 10 минут.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель руководителя Исполкома Дамир Фаттахов, казанцы смогут увидеть салют с площади Тысячелетия, Ленинской дамбы и других мест. Этим же вечером в парке Победы будет проходить праздничный концерт. В 15.00 стартует акция «Бессмертный полк» по маршруту ул. К.Маркса, ул. Лобачевского, ул. Кремлевская, пл. Тысячелетия.

В 15.30 на площади Тысячелетия пройдет акция «Поющая Казань». Жители Казани увидят, как поет хор из тысячи человек. Венцом вечера станет праздничный салют, который будет дан из акватории Казанки. Начало салюта в 22.00.