5 мая на Аллее Славы возле станции метро «Суконная слобода» прошел торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине Дня Победы.

В преддверии особого значимого для страны праздника на Аллее Славы собрались участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, сотрудники казанского метро, администрация города и казанцы. Все они минутой молчания почтили память погибших на Великой войне. А также возложили цветы, венки и гирлянды к обелиску погибших транспортников.

- Мы каждый год собираемся на Алее Славы, чтобы почтить память погибших. Я рад, что у нас есть возможность встретиться с ветеранами и вместе отпраздновать День Победы. Спасибо вам за мирное небо над головой! - сказал генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов.

Почетными гостями мероприятия, конечно же, стали ветераны Великой Отечественной войны. Они еле сдерживали эмоции, вспоминая суровые будни 1941-1945 годов. По щекам участников сражений текли слезы и когда они подпевали за артистами песни военных лет.

- В годы войны я работал в тылу, с 1943 года стоял за станком. А после окончания сражений, с 1951 по 1953 годы, меня призвали на Украину. Там я принимал участие в ликвидации останков войны, проводил зачистки. Именно поэтому боль и горечь не покидали меня даже после окончания войны. Было тяжело и во время боевых действий и после, когда видел, к чему привел весь этот ужас, - делится воспоминаниями труженик тыла Константин Камаев.

Завершением митинга стал праздничный салют из воздушных шаров, которые пустили в небо участники мероприятия.