Ограничение движения связано с подготовкой и проведением всероссийских соревнований «Казанский марафон-2017».

20 и 21 мая в Казани будет ограничено движение транспорта по ряду улиц города. Соответствующее постановление уже подписал руководитель Исполнительного комитета города Денис Калинкин.

Движение будет ограничено на следующих участках:



20 мая с 20.00 до 18.00 21 мая: дорога на площади Тысячелетия в направлении к Кремлевской дамбе.

21 мая

С 3.00 до 16.30: по ул. Право-Булачная (от ул. Чернышевского до ул. Ташаяк);

С 7.00 до 9.30: по ул. Баумана, ул. Батурина, ул. Кремлевская на площади Первого Мая.

С 8.30 до 12.30: дорога на площади Тысячелетия от Кремлевской дамбы до ул. Ташаяк, по Кремлевской дамбе, по ул. Декабристов, ул. С. Хакима, ул. Пролетарская до ул. Несмелова, Кремлевская набережная, ул. Саид-Галеева.

С 9.00 до 13.00: по ул. Лево-Булачная, ул. Татарстан, ул. К.Насыри, ул. Сафьян, ул. Ш.Марджани, ул. Н.Назарбаева в направлении к ул. Вишневского и от ул. Ш.Марджани до ул. Х.Такташа, ул. Х.Такташа, ул.М.Салимжанова, ул. Право-Булачная.

С 9.30 до 13.30: по ул. М.Салимжанова (от ул.Т.Миннуллина до ул. Н.Назарбаева в направлении центра), ул. Н.Назарбаева.

С 10.00 до 14.30: по ул. Вишневского, мост «Миллениум» в направлении к центру, пр. Амирхана.

С 10.00 до 15.00: по съезду от ул. Вишневского до ул. Н.Ершова, ул. Н.Ершова, ул. Толстого, ул. Большая Красная, ул. Батурина.

С 10.30 до 15.30: по ул. Батурина, ул. Дзержинского, ул. Лобачевского, ул. Астрономическая, ул. Право-Булачная, сообщается на сайте мэрии Казани.