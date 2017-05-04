5 мая в МВД по Республике Татарстан прошли мероприятия, посвященные празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Началом праздничных мероприятий стало возложение цветов к мемориальной доске, установленной в честь памяти бывшего министра внутренних дел ТАССР генерал-лейтенанта внутренней службы Салиха Япеева.

Затем руководители МВД вместе с ветеранами посетили памятные захоронения на Арском кладбище Казани, где возложили цветочные венки к Памятнику советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, а также посетили могилы бывшего министра внутренних дел ТАССР Салиха Япеева, бывшего оперуполномоченного МРОМ по линии уголовного розыска при МВД по РТ Владислава Долгова, бывших заместителей министра Нуруллы Абдуллина и Юрия Слепнева.

На территории Мемориально-культового комплекса МВД по РТ состоялся торжественный митинг, посвященный очередной годовщине Великой Победы.

Лицеисты специализированных классов встречали участников митинга, держа портреты участников Великой Отечественной войны, предваряя акцию «Бессмертный полк».

В торжественном мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин, Главный федеральный инспектор по Республике Ренат Тимерзянов, зампредседателя Комитета по законности и правопорядку Госсовета РТ Рафил Нугуманов, начальник Казанского юридического института МВД России Фоат Зиннуров, председатель общественной организации «Комитет ветеранов (инвалидов) войны и военной службы РТ» генерал–майор Ахат Юлашев, руководители подразделений МВД Татарстана, председатель Совета ветеранов МВД по РТ Евгений Гатцук, сотрудники и ветераны органов внутренних дел республики.

Торжественный настрой митинга эмоционально усиливал оркестр МВД Татарстана под руководством народного артиста РТ Марата Кадырова.

С приветствием к ветеранам и участникам парада обратился министр внутренних дел по РТ генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин, который от имени ведомства поздравил всех присутствующих с наступающим праздником.

- В первую очередь 9 мая – это праздник тех, кто выстоял, кто победил в этой страшной войне, заплатив немыслимую цену. Более девяти тысяч представителей татарстанской милиции прошло через горнило военных действий, пятеро удостоены высокого звания Герой Советского союза. Дорогие наши ветераны, ваше личные мужество и отвага, проявленные в боях, в труде, в борьбе с преступностью служит нынешнему поколению примером стойкости беззаветной преданности Родине и своему народу! – отметил глава МВД Татарстана.

Отдавая дань памяти и уважения ветеранам ведомства, министр внутренних дел по Республике Татарстан сообщил, что в Книгу почета МВД Татарстана занесены имена Мансура Хасбиуллина и Леонида Петрова. Свидетельства об этом вручены их детям.

Перед строем парадных расчетов были также вручены ведомственные награды действующим сотрудникам.

Так, инспекторы ДПС полка дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по г.Казани Ильшат Атнагулов и Ильдар Карама награждены медалью «За смелость во имя спасения».

24 сентября 2016 года в 4.50 при несении службы на КПП «Малиновка» они заметили густой черный дым в направлении поселка Набережные Моркваши. Инспекторы немедленно выехали к горевшему дому. Войдя в него, в одной из комнат обнаружили пенсионерку и вывели ее в безопасное место. Далее вызвали сотрудников МЧС и организовали тушение пожара с жильцами ближайших домов. Спустя сутки в адрес УГИБДД МВД по Республике Татарстан пришло письмо от жителей поселка, в котором они выражали сотрудникам Госавтоинспекции благодарность за проявленную бдительность и оказание содействия в тушении пожара.

Ветераны, руководители подразделений МВД, приглашенные гости, почтив память героев войны Минутой молчания, возложили цветы и гирлянды к Памятнику сотрудникам органов внутренних дел, отстоявшим свободу и независимость страны в годы Великой Отечественной войны.

Итогом праздничных мероприятий этого дня стал праздничный обед с концертной программой, специально подготовленной для ветеранов Великой Отечественной войны в поселке Мирный, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан

Кстати.

Сейчас под патронажем МВД Татарстана находятся 45 участников и инвалидов Великой Отечественной войны и 19 приравненных к ним ветеранов, кроме этого 1 житель блокадного Ленинграда, 53 труженика тыла и 28 вдов участников ВОВ, работавших в МВД республики.