Военные хазрат и священник пройдут в шествии в религиозном облачении и с фотографиями прошедших войну родных.

Впервые в истории «Бессмертного полка» 9 Мая в Казани в шествии памяти примет участие и военное духовенство. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали имам мечети с. Кызыл Байрак Верхнеуслонского района, участник боевых действий в Афганистане Тимур хазрат Ибрагимов и помощник начальника Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища по работе с верующими военнослужащими, иерей, участник боевых действий в Чечне Виталий Беляев.

Тимур хазрат Ибрагимов пронесет в шествии в нагрудном кармане фотографию своего брата – Спартака Ибрагимова. На Великой Отечественной войне он был пулеметчиком. Иерей Виталий Беляев в ходе шествия будет нести плакат с изображением Пасхи 1945 года и Георгия Победоносца.

«Мы будем традиционно участвовать в параде Победы. Тимур хазрат марширует в "коробке" ветеранов-афганцев, я буду находиться, скорее всего, рядом с начальником танкового училища. После окончания парада мы планируем выдвинуться на место начала шествия "Бессмертного полка" – на площадь Свободы. И планируем влиться в общую картину со всеми – в знак того, что у нас в Татарстане две мировые конфессии – православие и ислам. Шествие "Бессмертного полка" – это духовное действие, это и молитвенное шествие, где вспоминаются все те люди, которые, как говорится в Евангелие, "положили душу свою за други своя". В этом шествии вспоминаются имена – все те люди, которых мы обязаны помнить и платить им памятью, любовь и молитвой Богу за них», – отметил отец Виталий.

По словам иерея, в шествии он планирует быть в религиозном облачении с крестом и плакатом, изображающим победоносную Пасху 1945 года. «У нас есть плакат, на котором изображены Пасха 1945 года и Георгий Победоносец. Победа в Великой Отечественной войне – это была победа в Пасху – в светлое Христово Воскресенье. Это очень символично: победа Христа над смертью и адом, и победа над фашистами. Утвердили победу 9 мая, а фактически она произошла 6 мая. Это еще день святого Георгия Победоносца – покровителя Жукова, и светлое Христово», – говорит отец Виталий.

В нагрудном кармане Тимура хазрата будет лежать фотография его брата – Спартака, прошедшего ВОВ. «Плакат не стал делать, я будут находиться в "коробке", штендер будет неудобно нести. В исламе по усопшим читается молитва, строем можно читать любую суру из Корана и просить у Аллаха, чтобы люди, которые защищали Отечество, не имеет значения, мусульмане, православные, иудеи, были прощены, были прощены их грехи, чтобы их души оказались в раю», – говорит Тимур хазрат Ибрагимов.