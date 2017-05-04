16 членов татарстанского отделения Русского географического общества и молодежного отряда отправятся в спортивно-экологическое путешествие по реке.

Сплав, проводимый в рамках Года экологии и общественных пространств РТ, возьмет свое начало в поселке Яган (Республика Удмуртия) и финиширует в селе Назяр (Агрызский район Республики Татарстан). За четыре дня участникам экспедиции предстоит пройти на байдарках по реке 65 километров. Ночевки - в палаточном лагере по пути следования. По пути они будут останавливаться у загрязненных берегов для уборки мусора.

Об этом сообщает пресс-служба отделения Русского географического общества в РТ.