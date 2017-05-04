В ближайшее время аппараты получат пять тяжелобольных детей.

В Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) Татарстана открывается первый в России благотворительный пункт проката домашних аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Проект реализован при поддержке Русфонда, пишет «Коммерсант».



В ближайшее время аппараты получат пять тяжелобольных детей. Они вынуждены годами жить в больнице, но теперь смогут уехать домой, а клиника – использовать освободившиеся койки для других больных.



Рафаэль Шавалиев, главврач ДРКБ, рассказал, что прокат ИВЛ – это шаг к созданию службы стационара на дому: абсолютно новое направление в развитии медицины России. Такая практика уже существует в Европе, где более 1,2 млн паллиативных пациентов лечатся дома, с ними работают специальные службы – врачи, медсестры, инженеры.

«Мы хотим создать подобную службу в Татарстане», – подчеркнул главврач ДРКБ в разговоре с директором региональных проектов Русфонда Станиславу Юшкину.



В настоящее время в ДРКБ находятся 35 паллиативных детей. Из них перевести на домашние аппараты ИВЛ можно 14. Пока врачи выбрали пятерых пациентов. Если проект будет отработан хотя бы для этого количества детей, то, значит, в будущем по такой схеме можно обслуживать большее количество больных.